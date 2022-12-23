Прем'єр Британії Ріші Сунак поширив у соцмережах різдвяне відео про підтримку України, яка потерпає від повномасштабної російсько-української війни.

Відповідним відео він поділився в Twitter.

“У це Різдво ми з тобою, Україно” — йдеться в дописі Ріші Сунака.

У відео розповідається про передсвяткові дні двох дівчаток з України та Великої Британії. Доки маленька британка насолоджується різдвяною атмосферою, українка вимушено жити під час повітряних тривог та відключень світла.

Проте, атмосфери свята їй додає подарунок, який їй надіслала дівчинка зі Сполученого Королівства.

Раніше Сунак, відповідаючи на запитання про його відношення до війни в Україні та звіти про “огляд у стилі Goldman Sachs” щодо підтримки Києва Великою Британією, порадив довіряти його діям, не чуткам з преси.

Стало відомо, що Велика Британія має намір оголосити про новий великий артилерійський пакет для України.

У листопаді Сунак заявив, що збереже і збільшить військову підтримку України наступного року. Допомога зокрема охоплюватиме системи ППО.