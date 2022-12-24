Про це повідомляє The Guardian.

Форсайт має допомагати Сунаку в питаннях боротьби з нелегальною імміграцією, покращення ефективності роботи Національної служби охорони здоров’я та розв’язання питань щодо освіти.

Видання пише, що перед Форсайтом стоятиме завдання забезпечити більшу згуртованість Даунінг-стріт, політичних груп та членів парламенту, оскільки держава наближається до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться навесні 2024 року.

Зазначається, що ініціативи, які пророблятиме прем’єр разом з радником, будуть покликані об’єднати Консервативну партію перед настанням виборчого циклу.