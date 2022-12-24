Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак призначив своїм старшим політичним радником близького друга та редактора журналу The Spectator, колумніста The Times Джеймса Форсайта, на весіллі якого він був шафером.

Про це повідомляє The Guardian.

Форсайт має допомагати Сунаку в питаннях боротьби з нелегальною імміграцією, покращення ефективності роботи Національної служби охорони здоров’я та розв’язання питань щодо освіти.

Видання пише, що перед Форсайтом стоятиме завдання забезпечити більшу згуртованість Даунінг-стріт, політичних груп та членів парламенту, оскільки держава наближається до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться навесні 2024 року.

Зазначається, що ініціативи, які пророблятиме прем’єр разом з радником, будуть покликані об’єднати Консервативну партію перед настанням виборчого циклу.