Про це повідомляє The Guardian.
Форсайт має допомагати Сунаку в питаннях боротьби з нелегальною імміграцією, покращення ефективності роботи Національної служби охорони здоров’я та розв’язання питань щодо освіти.
Видання пише, що перед Форсайтом стоятиме завдання забезпечити більшу згуртованість Даунінг-стріт, політичних груп та членів парламенту, оскільки держава наближається до наступних виборів, які, як очікується, відбудуться навесні 2024 року.
Зазначається, що ініціативи, які пророблятиме прем’єр разом з радником, будуть покликані об’єднати Консервативну партію перед настанням виборчого циклу.
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