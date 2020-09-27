Президент Росії Володимир Путін обговорив по телефону з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном різке загострення ситуації в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи вірменської сторони. Російський лідер висловив серйозну стурбованість у зв’язку з поновленням широкомасштабних бойових зіткнень.

“Відзначено, що зараз важливо докласти усіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшої ескалації протистояння, а головне – потрібно припинити військові дії”, – йдеться на сайті Кремля.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.