Про це повідомила пресслужба Кремля.
Зазначається, що розмова відбулася за ініціативи вірменської сторони. Російський лідер висловив серйозну стурбованість у зв’язку з поновленням широкомасштабних бойових зіткнень.
“Відзначено, що зараз важливо докласти усіх необхідних зусиль для того, щоб не допустити подальшої ескалації протистояння, а головне – потрібно припинити військові дії”, – йдеться на сайті Кремля.
Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.
- Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Азербайджан почав авіаційну і артилерійську атаку.
- Влада Вірменії ввела військовий стан і оголосили загальну мобілізацію у зв’язку із загостренням конфлікту в Нагірному Карабасі.