Прем’єр Вірменії знову розкритикував бездіяльність ОДКБ на чолі з РФ

14 березня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив альянс безпеки, очолюваний Москвою, в тому, що він залишив його країну перед обличчям загрози відновлення бойових дій із сусіднім Азербайджаном.

Про це інформує AP.

Пашинян неодноразово критикував неспроможність Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) захистити Вірменію на тлі протистояння з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху.

Росія, яка прагнула зберегти міцні зв’язки зі своїм союзником Вірменією, одночасно зберігаючи дружні відносини з багатим на енергоносії Азербайджаном, вдалася до делікатного дипломатичного балансування, уникаючи будь-яких силових дій. Вплив Кремля в регіоні став ще більше обмеженим, оскільки РФ зосередила свої ресурси на війні проти України.

Глава уряду заявив, що не Вірменія виходить з ОДКБ, а навпаки, “ОДКБ виходить з Вірменії, хоче вона цього чи ні”.

Він акцентував, що “загроза ескалації вздовж кордону Вірменії та в Нагірному Карабасі зараз дуже висока”, відзначивши “все більш агресивну риторику з боку Азербайджану”.

Напруженість між Вірменією та Азербайджаном різко зросла в грудні, коли азербайджанські протестувальники заблокували так званий Лачинський коридор, головну дорогу між Вірменією та Нагірним Карабахом, через що 120 000 жителів залишилися без їжі та інших основних засобів. Минулого місяця Міжнародний суд ООН зобов’язав Азербайджан відновити вільне пересування, але ситуація залишається напруженою.

Під час минулого протистояння Пашинян та інші вірменські офіційні особи різко критикували Росію та ОДКБ, де домінує Москва, за неспроможність забезпечити вільний транзит через Лачинський коридор.

Відображаючи своє роздратування щодо Москви, Вірменія скасувала заплановані на цей рік військові навчання членів альянсу і утрималася від призначення свого представника в керівництві блоку.

Пашинян зазначив, що 13 березня під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним він висловив занепокоєність Вірменії щодо ситуації та згадав нещодавню акцію протесту, організовану жителями Нагірного Карабаху перед базою російських військових.

На тлі напруженості між Москвою та Єреваном влада Вірменії не пустила російську пропагандистку Маргариту Сімоньян та російського депутата Констянтина Затуліна, які критикували уряд країни. Відповідаючи на запитання про цей крок, Пашинян зазначив, що вони виявили неповагу до Вірменії, яка має право використовувати ті інструменти, які вважає за потрібне, щоб “запобігти діям проти її інтересів”.

Він також наголосив, що Вірменія вітала б інші країни, такі як Сполучені Штати та Німеччина, котрі могли б допомогти в мирних переговорах з Азербайджаном.

Прем’єр країни додав, що “існуюча архітектура безпеки не спрацювала”, заявивши, що Єреван докладає зусиль для “налагодження військово-технічної співпраці з багатьма іншими країнами”.

15 вересня організація договору про колективну безпеку не наважилася безпосередньо втрутитися у загострену ситуацію на кордоні Вірменії та Азербайджану, де в ніч на 13 вересня спалахнули запеклі бої.

Звернення до ОДКБ

Вірменія звернулася до ОДКБ на підставі четвертої статті Договору про колективну безпеку. Згідно з нею, агресія проти однієї з держав-членів вважається агресією проти інших держав-членів.