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Прем‘єра мультфільму «Мавка. Лісова пісня» в кінотеатрах Німеччини відбудеться українською мовою

27 квітня у Німеччині стартує кінотеатральний прокат україномовної версії "Мавки. Лісової пісні".

Неділя, 23 квітня 2023, 12:03
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Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

“Це допоки єдина країна, у якій на великих екранах спочатку покажуть мультфільм українською і лише згодом, восени, — державною німецькою”, – йдеться в дописі.

Підкреслено, що покази мультфільму відбуватимуться з німецькими субтитрами.

Зауважимо, що у Франції анімаційна стрічка “Мавка. Лісова пісня” стала лідером переглядів у кінотеатрах. Мультфільм вийшов у французький прокат 29 березня.

За даними першого дня прокату, мультфільм посів першу позицію серед усіх прем’єрних релізів. Мультфільм обійшов за переглядами блокбастер “Шазам! Лють богів”.

Станом на 3 квітня у Франції продано 160 827 квитків. Це другий за результативністю стартовий вікенд у національному французькому прокаті у 2023 році.

Водночас стрічка посідає п’яте місце у національному бокс-офісі Франції за тиждень та 5% французького кінотеатрального ринку.

В Україні ж мультфільм “Мавка. Лісова пісня” побив усі рекорди та став найкасовішим українським фільмом часів незалежності. За три тижні прокату мультфільм зібрав понад 80 мільйонів гривень, обігнав такі популярні українські стрічки, як “Скажене весілля”, “Викрадена принцеса” та “Захар Беркут”.

Анімацію створено за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Озвучили героїв зіркові українські артисти: Мавку – акторка Наталка Денисенко, Лукаша – співак Артем Пивоваров, головну злодійку фільму Килину озвучила Олена Кравець, а русалку Водяницю – фронтвумен гурту “The Hardkiss” Юлія Саніна. Також у фільмі можна почути Ніну Матвієнко, Сергія Притулу, Наталію Сумську.

Довідково. Стрічку “Мавка. Лісова пісня” створено за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.

Теги: кінотеатр, Мавка. Лісова пісня, мульфільм, Німеччина, прем'єра, українська мова, кинопрокат

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