На полях саміту Європейської політичної спільноти у Празі прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас назвала президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, закликавши притягнути його до відповідальності за "злочини агресії".

Про це інформує DW.

Каллас закликала не розпочинати переговори з Путіним про мирне врегулювання в Україні.

“Не слід вести переговори з терористами, тому що це їм вигідно. У довгостроковій перспективі ми заплатимо вищу ціну”, – таку заяву зробила Каллас 8 жовтня, коментуючи перспективу початку переговорів.

Щодо Путіна, глава естонського уряду наголосила, що він, беззаперечно, є воєнним злочинцем і повинен понести покарання за скоєні ним злочини агресії.

Каллас висловила занепокоєння через те, що західні союзники можуть схилити Україну до “передчасних мирних переговорів, розпочати які українці не готові”. За словами естонської прем’єрки, Захід має “зовсім інше розуміння” того, що мир може означати для країн, що знаходилися раніше за залізною завісою.

“Для половини Європи закінчення Другої світової війни означало мир, означало процвітання”, – пояснила вона. – На іншому боці Європи мир означав звірства, тортури та масові депортації”.

Матері Каї Каллас було лише шість місяців, коли за наказом радянської влади її сім’ю завантажили у вагон для перевезення худоби та депортували до Сибіру. Вона повернулася до Естонії лише у десятирічному віці.

Станом на серпень Естонія направила Києву військову допомогу на суму у 250 мільйонів євро, включаючи протитанкові ракети Javelin, гаубиці, протитанкові міни, гранатомети, боєприпаси та транспортні засоби.

За даними ЗМІ, жодна країна у світі не надала Україні більше військової техніки у відсотковому відношенні до ВВП на душу населення, ніж Естонія.

На саміті ЄПС у Празі Каллас повторила свої вимоги надати Україні ще більше озброєнь з боку ЄС та запровадити нові санкції проти РФ.