Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллаc заявила, що потрібно надалі ізолювати Кремль. Вона вважає, що потрібно вживати відповідні кроки після схвалення часткового нафтового ембарго.

Про це повідомила прем’єрка в Twitter.

Кая Каллас наголосила, що часткова відмова від російської нафти не завершить війну в Україну та воєнні злочини РФ. Саме тому вона виступила за ізоляцію Росії на світовій арені.

Вона вважає, що схвалення ембарго на нафту є важливим кроком для подальшого руйнування кремлівської військової машини. Проте, щоб вона діяла ефективно та набирала обертів не потрібно зупинятися.