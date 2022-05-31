Про це повідомила прем’єрка в Twitter.
Кая Каллас наголосила, що часткова відмова від російської нафти не завершить війну в Україну та воєнні злочини РФ. Саме тому вона виступила за ізоляцію Росії на світовій арені.
Вона вважає, що схвалення ембарго на нафту є важливим кроком для подальшого руйнування кремлівської військової машини. Проте, щоб вона діяла ефективно та набирала обертів не потрібно зупинятися.
“Минулої ночі ми нарешті домовилися щодо шостого пакета санкцій ЄС, включаючи заборону на імпорт російської нафти. Важливий крок до подальшого руйнування військової машини Путіна. Ми не будемо зупинятися на цьому”, – додала вона.
- Нагадаємо, Євросоюз ухвалив часткове нафтове ембарго проти Росії, однак офіційно дозволив Угорщині продовжувати купувати нафту у РФ.
- Голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив, що країни-члени Євросоюзу узгодили шостий пакет антиросійських санкцій. Зокрема вони торкнуться постачання нафти з РФ та одного з найбільших російських банків – “Сбербанку”.