Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

За словами Каллас, подорожі Європою – це привілей, а не права людини.

Вона додала, що авіасполучення Євросоюзу та Росії припинено і це означає, що весь тягар щодо перетину кордону росіян, які їдуть у Європу, взяли на себе сусідні держави – Фінляндія, Естонія та Латвія.

“Час припинити туризм з Росії”, – написала Каллас.

На заяву естонської прем’єрки вже зреагував колишній президент РФ Дмитро Медведєв. За даними російського пропагандистського ЗМІ ТАСС, на своїй сторінці у забороненій в Україні соцмережі “ВКонтакте” Медведєв назвав заяву Каллас “нацисткой хренью в адрес граждан России”.

Більш того, він пригрозив Каї Каллас місцем за ґратами.

“Так и хочется ей напомнить другие слова: “То, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка””, – написав він.

Додамо, що напередодні президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо подорожей росіян світом.

За його словами, аби зупинити РФ від анексії українських територій, західні країни мають заборони в’їзд усім російським громадянам.