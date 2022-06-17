Україна має швидше отримати військову допомогу від партнерів, доки на Заході не почалася втома від війни, і РФ не отримала "територіальні здобутки". Таке заявила естонська прем’єрка Кая Каллас.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Як відомо, естонська прем’єрка Кая Каллас із початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки рішуче підтримала Україну та військову допомогу їй. На думку політикині, Європі та США важливо зосередитися на допомозі Україні задля її перемоги, незважаючи на певне зниження цікавості з боку західної спільноти після чотирьох місяців конфлікту, який, видається, затягнеться на довгі місяці.

Кая Каллас вважає, що Заходові необхідно пришвидшити надання військової та іншої допомоги Україні, перш ніж спільнота почне втомлюватися від війни, а “Росія отримає територіальні здобутки, які можуть стати постійними”.

Прем’єрка висловила стурбованість закликами деяких європейських лідерів щодо мирних переговорів. Це, на думку Каллас, є тривожним знаком для безпекової ситиуації в ЄС.

Конкретних лідерів країн політикиня не назвала, проте відомо, що останнім часом президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляли про необхідність перемовин між РФ та Україною.

“Мене турбує, що ми чуємо заклики до мирних переговорів, це означає, що Україна має віддати частину своєї території”, — вважає прем’єр-міністерка.

Каллас зазначила, що переговори, в яких РФ братиме участь з позиції сили, можуть закінчитися тим, що країна-агресорка піде далі в Україні або здійснить вторгнення до сусідніх держав.

Політикиня додала, що важливо також пришвидшити зусилля із переслідування РФ за воєнні злочини, зокрема, спроби придушення української мови та культури.

“У наших інтересах якнайшвидше припинити цю війну, і тому ми маємо допомагати Україні, чим можемо”, — підсумувала прем’єрка.