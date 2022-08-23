Фінляндія готова посилювати санкційний тиск проти РФ. Прем’єрка країни Санна Марін виступає за енергетичне ембарго через агресивну політику Москви та війну в Україні.

Про це повідомило Yle.

Прем’єрка наголосила, що Європа повинна бути готова до викликів та посилювати антиросійські санкції. Країни-члени мають згуртуватися попри економічні труднощі через стрімке зростання цін на енергоносії.

Вона заявила, що від енергоресурсів РФ варто повністю відмовитися. Сьогоденні події лише підкреслили, що через них Європа має залежність від авторитарних країн.

Санна Марін додала, що зменшення видачі росіянам туристичних віз є непрямим методом впливу на керівництво РФ. Вона зауважила, що значна частина росіян підтримують війну, тому це “один зі способів для нас розповісти їм про агресивну війну Росії”.

Фінську прем’єрку запитали щодо того, чим Гельсінкі будуть вважати завершенням війни в Україні. Вона відповіла, що українські лідери та народ мають самі визначати умови миру. Водночас західні країни, як Фінляндія, мають надавати підтримку та чинити санкційний тиск проти РФ.

За її словами, країнам було варто прислухатися до думки Естонії, Латвії та Литви у минулі десятиліття. Вона визнала, що країни мали рацію у питаннях безпекових погроз з боку Росії.