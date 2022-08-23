Про це повідомило Yle.
Прем’єрка наголосила, що Європа повинна бути готова до викликів та посилювати антиросійські санкції. Країни-члени мають згуртуватися попри економічні труднощі через стрімке зростання цін на енергоносії.
Вона заявила, що від енергоресурсів РФ варто повністю відмовитися. Сьогоденні події лише підкреслили, що через них Європа має залежність від авторитарних країн.
Фінську прем’єрку запитали щодо того, чим Гельсінкі будуть вважати завершенням війни в Україні. Вона відповіла, що українські лідери та народ мають самі визначати умови миру. Водночас західні країни, як Фінляндія, мають надавати підтримку та чинити санкційний тиск проти РФ.
За її словами, країнам було варто прислухатися до думки Естонії, Латвії та Литви у минулі десятиліття. Вона визнала, що країни мали рацію у питаннях безпекових погроз з боку Росії.
- Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що члени Європейського Союзу Польща, Фінляндія та країни Балтії, які мають спільний кордон з РФ, можуть заборонити російським туристам в’їзд до своїх країн, якщо ЄС не запровадить загальносоюзну заборону.
- Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сподівається, що є повна підтримка серед держав-членів ЄС рішення щодо запровадження обмежень на видачу громадянам РФ туристичних віз.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель висловився проти візової заборони для росіян. Він вважає заборону в’їзду росіянам до ЄС поганою ідеєю.