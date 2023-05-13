Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні після переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Римі висловила про свою підтримку євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомляє італійський телеканал Rain News.

За словами італійської прем’єрки вона впевнена, що Україна переможе у повномасшабній російсько-українській війні, а її майбутнє буде в ЄС.

“Я переконана у тому, що Україна переможе, що відновиться ще сильнішою, більш квітучу. Майбутнє України — це майбутнє миру і свободи, і це європейське майбутнє. І інших можливих рішень тут немає”, — наголосила Мелоні.

Вона додала, що Рим продовжуватиме працювати разом із союзниками, аби надати військову підтримку Україні. Крім того, Мелоні зауважила, що здача українських окупованих територій не призведе до миру.

“До миру не можна прийти з поразкою, зі здачею [територій] України, це було б дуже небезпечно для миру в Європі, і було б прецедентом для усіх народів світу. До миру ми дійдемо лише тоді, коли Росія перестане вести воєнні дії й нападати на цивільні цілі. Ми продовжуватимемо звертатися до Москви з вимогою зупинити бойові дії й вивести війська з території України”, — додала Мелоні.

Водночас Італія готова надати всю можливу допомогу, коли Київ вважатиме за необхідне розпочати переговори про мир на умовах української сторони.

“Ми підтримуємо формулу миру із 10 пунктів президента Зеленського”, — сказала Мелоні.