22 лютого прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що призупинення Росією своєї участі в новому договорі про скорочення ядерних озброєнь START є "трюком Москви для посилення тиску".

Про це глава литовського уряду зазначила в інтерв’ю CNN.

Вона нагадала, що у Путіна є звичка використовувати такі хитрощі, щоб посилити тиск, тож “у цьому немає великого сюрпризу”.

Шимоніте вимагала збільшення сил НАТО на східному фланзі альянсу, а також збільшення інвестицій у протиповітряну оборону, що служитиме “стримуванням” Росії.

Потрібно збільшити військову присутність на східному фланзі від батальйону до бригади”, – пояснила вона.

Окрім цього, прем’єр-міністерка закликала союзників Києва збільшити військову підтримку України.

Глава уряду виокремила важливість швидшого надходження озброєння в Україну, пояснивши, що у попередніх випадках час був втрачений на розмови, які призводили до того, що зброю постачали із “затримкою на пару місяців”.

Це означає, що людські життя були втрачені під час таких моментів, ви знаєте, дебатів і коливань”, – зауважила очільниця уряду, додавши, що “це було б в інтересах усіх країн, які можуть надати відповідну зброю або релевантні засоби для прийняття цих рішень швидше, ніж пізніше”.

Шимоніте визнала, що вторгнення Росії в Україну було “тривожним дзвінком”, який викликав “спішний перегляд політики щодо витрат на оборону”.

За її словами країни, звичайно, змінили своє ставлення або значно збільшили свої витрати на оборону та безпеку ще після вторгнення РФ в Крим. Зокрема витрати Литви на оборону становитимуть десь між до 3% ВВП вже цього року.

Раніше у Росії оголосили про тимчасове зупинення участі у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав рішення президента РФ Володимира Путіна “глибоко прикрим і безвідповідальним”.

Своєю чергою, Генеральний секретар США Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути рішення про зупинення дії ядерного договору зі США. Він також заперечив слова президента РФ Володимира Путіна щодо того, що Росія нібито не починала війну.

Американський президент Джо Байден вважає, що зупинення участі Росії в останньому чинному договорі між США і Росією з контролю над ядерними озброєннями є помилкою.

Зауважимо, що експерти Інституту вивчення війни проаналізували звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів зазначивши, що він не використав його для оголошення нових цілей у війні проти України. Найбільш вагомою стала заява Путіна про припинення участі Росії у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).