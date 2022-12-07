Про це повідомляє Politico.

Шимоніте приїхала з робочим візитом до США для зустрічі з віце-президенткою Камалою Гаріс, членами Конгресу та литовськими емігрантами в Пенсільванії. Її послання до них просте: зберігайте спокій і продовжуйте курс на підтримку України. На її думку, Захід міг би зробити більше, щоб допомогти Києву захиститися.

“Українцям потрібна така зброя”, – зазначила Шимоніте, додаючи, що підійде або ATACMS американського виробництва, або європейський еквівалент. За її словами, українські військові можуть швидко навчитися будь-чому, і їм потрібна зброя, щоб краще атакувати позиції РФ в Україні. “Я думаю, що ми повинні довіряти їхнім можливостям”, — пояснила вона.

Шимоніте, як і багато її балтійських колег, набагато більш агресивна, ніж її західноєвропейські колеги. Вона наполягала на обмеженні ціни на російську нафту нижче узгоджених 60 доларів. Окрім цього, прем’єрка переконана, що санкційний тиск на Росію продовжуватиме послаблювати Кремль. Вона намагалася й надалі стримувати торгівлю з Калінінградом.

Очільниця литовського уряду не розуміла, чому деякі її європейські колеги наполягали на мирних переговорах, коли українські військові були на передовій, а президент РФ Путін не виявляв жодних ознак бажання вступити в серйозні переговори.

“Путін не зацікавлений у мирі”, — наголосила вона, додавши, що пропонувати йому будь-які гарантії безпеки для участі в дискусіях не мало б особливого сенсу.

У жовтня міністр оборони США Ллойд Остін відповів на запитання, чому Україні не передають далекобійні ракети ATACMS. Він заявив, що поки що ЗСУ успішно виконують завдання за допомогою озброєння меншої дальності.

Раніше речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила Сполученим Штатам наслідками, якщо вони передадуть Україні ракети великої дальності.

Довідка. Army Tactical Missile System або ATACMS — це американська тактична балістична ракета класу “земля — земля”, що виробляється компанією Lockheed Martin і призначена для використання з ракетних систем M142 HIMARS та M270 MLRS й інших модифікацій.