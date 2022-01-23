Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн скасувала своє весілля через епідемію коронавірусу. Про своє рішення вона повідомила одразу після того, як оголосила про нові карантинні обмеження у країні.

Про це інформує новозеландська газета New Zealand Herald.

По всій Новій Зеландії вводять найжорсткіші обмеження у зв’язку зі спалахом варіанта коронавірусу Omicron. Згідно з новими обмеженнями, на масових заходах одночасно може перебувати не більше 100 вакцинованих людей, та не більше 25 невакцинованих людей.

Також у всіх громадських місцях жителі повинні дотримуватись маскового режиму. Те саме стосується й учнів місцевих шкіл. Обмеження набули чинності з неділі 23 січня. Їх ввели після того, як у країні виявили 9 випадків штаму Omicron.

Відомо також, що через запровадження локдауну прем’єрка Нової Зеландії Джасінда Ардерн була вимушена скасувати своє весілля з телеведучим Кларком Гейфордом:

“Таке наше життя. Я така ж, як і інші новозеландці, які зазнали набагато гірших наслідків пандемії. Найстрашніше із цього — неможливість бути з коханою людиною, якщо вона важко захворіє”, – розповіла Ардерн.