Прем'єру нового фільму "No Time To Die" ("Не час помирати") про агента 007 Джеймса Бонда перенесли втретє через пандемію коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє агентство ВВС.

Спочатку прем’єра картини планувалася на 3 квітня 2020 року. Її перенесли на листопад 2020 року, а згодом на 2 квітня 2021 року (через пандемію коронавірусу).

Згідно з повідомленням на сайті і в соцмережах франшизи, тепер вихід стрічки “No Time To Die” запланований на 8 жовтня 2021 року.

Стрічка “Не час помирати” стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента вп’яте і востаннє виконає Деніел Крейг.

У фільмі також знімалися Леа Сейду, Рамі Малек, Наомі Харріс, Джеффрі Райт, Крістоф Вальц та інші.

За сюжетом Джеймс Бонд залишає службу в МІ-6 і насолоджується безтурботним життям на Ямайці. Його давній друг Фелікс Лейтер із ЦРУ просить допомогти у пошуках зниклого вченого. Місія з його порятунку виявляється набагато складнішою, ніж очікувалося, і приводить Бонда до таємничого лиходія, котрий заволодів новими небезпечними технологіями.

Попередній фільм бондіани під назвою “007 Спектр” вийшов у 2015 році і зібрав у світовому прокаті майже 900 млн доларів.