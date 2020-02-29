Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і його дівчина Керрі Саймондс заручилися і чекають дитину.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Відповідне оголошення Саймондс зробила в своєму Instagram. Дівчина написала, що вони з Джонсоном заручилися наприкінці минулого року, а дитина повинна з’явитися на світ на початку літа.

“Багато хто з вас вже знають, але для моїх друзів, які досі не знають, ми заручилися наприкінці минулого року… І у нас народиться дитина на початку літа”, – поінформувала Саймондс.

Офіційне оголошення пара зробила також через прес-секретаря.

Варто відзначити, що 55-річний Джонсон і 31-річна Саймондс – перша в історії Британії неодружена пара, яка живе в прем’єрській резиденції на Даунінг-Стріт, 10.

Крім того, за останні 174 роки між британським прем’єром і його дружиною ніколи не було такої різниці у віці.

Для Бориса Джонсона це буде вже третій шлюб. Від другого шлюбу з адвокатом Мариною Уілер у політика є четверо дітей.

Про романтичні стосунки Джонсона і Саймондс стало відомо на початку 2019 року. Познайомилися ж вони в 2012 році: дівчина працювала в штабі Джонсона на перевиборах мера Лондона. Джонсон був одним із кандидатів – і вибори виграв.

До серпня 2018 року Саймондс була головою прес-департаменту Консервативної партії. У липні 2019-го дівчина переїхала разом із Джонсоном у резиденцію прем’єр-міністра на Даунінг-стріт, 10.