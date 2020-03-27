Про це повідомляє британський телевізійний канал Sky News із посиланням на прес-службу політика.

Крім того, цю інформацію підтвердив сам Джонсон у своєму Twitter.

За словами політика, в останню добу у нього з’явилися легкі симптоми захворювання (температура і стійкий кашель). За порадою лікаря він зробив тест, який показав позитивний результат.

“Зараз я самоізолювався, але буду продовжувати роботу по відеозв’язку в рамках боротьби з цим вірусом. Разом ми переможемо”, – написав Джонсон.

Свій пост він супроводив хештегом #StayHomeSaveLives (“Залишайтеся вдома, врятуйте життя”).

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus. I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus. Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

У прес-службі політика поінформували, що він вирішив самоізолюватись в своїй резиденції на Даунінг-стріт, 10, але продовжить керувати урядом.

55-річний Джонсон востаннє був помічений за межами Даунінг-стріт, 10 у четвер увечері.

Варто відзначити, що з початком пандемії коронавірусу влада Британії вирішила не закривати всю країну на карантин, але кількість хворих продовжувала зростати.

23 березня Борис Джонсон виступив із заявою, в якій поінформував, що тепер британцям заборонено залишати свої будинки без крайньої необхідності в зв’язку з поширенням COVID-19, а також збиратися більше, ніж по двоє.

Згідно з останніми даними, в Британії коронавірусом заразилися понад 11 тисяч 800 осіб, 580 померли.