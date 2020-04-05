Про це повідомляє BBC News.
“За порадою свого лікаря сьогодні ввечері прем’єр-міністр був госпіталізований в лікарню для проведення аналізів”, – сказала прес-секретар.
Відзначається, що у Джонсона “зберігаються постійні симптоми коронавірусу”.
“Це попереджувальний крок, оскільки у прем’єр-міністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через десять днів після позитивного результату тесту на вірус”, – зазначила прес-секретар.
Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.
- У Великобританії можуть посилити заходи карантину, якщо громадяни будуть ігнорувати правила ізоляції і соціального дистанціювання.