Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон госпіталізований для обстеження, через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус.

Про це повідомляє BBC News.

“За порадою свого лікаря сьогодні ввечері прем’єр-міністр був госпіталізований в лікарню для проведення аналізів”, – сказала прес-секретар.

Відзначається, що у Джонсона “зберігаються постійні симптоми коронавірусу”.

“Це попереджувальний крок, оскільки у прем’єр-міністра зберігаються постійні симптоми коронавірусу через десять днів після позитивного результату тесту на вірус”, – зазначила прес-секретар.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що коронавірусом заразився прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Глава уряду самоізолювався у себе вдома на Даунінг-стріт.