У п’ятницю, 3 липня, прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп та його уряд подали у відставку.

Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

Наголошується, що рішення, оприлюднене сьогодні Єлисейським палацом, набирає чинності “негайно”.

“У найближчі години буде призначений новий прем’єр-міністр”, – сказав президент.

Макрон та Філіпп сьогодні провели переговори віч-на-віч, після чого був оприлюднений пресреліз про відставку прем’єра та всього уряду. Рішенню передували кілька тижнів напружених консультацій щодо визначення “нового шляху” до кінця п’ятирічного терміну Макрона.

Що ж стосується вже колишнього прем’єра Франції, то він, швидше за все повернеться в Гавр, де був раніше обраний мером міста.