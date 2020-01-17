Про це він написав у Facebook.
“В останні дні всі ви стали свідками подій, що розгортаються навколо злитих в мережу файлів, змонтованих з фрагментів записів нарад в Уряді. Їх зміст штучно створює уявлення, ніби я і моя команда – не поважаємо Президента, який є нашим політичним лідером. Багатьом групам впливу, які прагнуть отримати доступ до фінансових потоків вигідно, щоб так виглядало. Але це не правда. Я прийшов на посаду — виконувати програму Президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до Президента, я написав заяву про відставку та передав її Президенту з правом внесення в Парламент”, – зазначив Гончарук.
Лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія підтримав рішення Гончарука, назвавши таку позицію сильною та правильною.
В пресс-службе Офиса Президента сообщили, что Зеленский получил заявление об отставке.
“Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно”, – отметили в пресс-службе.
Раніше повідомлялося, що народні депутати від “Слуги народу” закликають Службу безпеки України розслідувати появу в Мережі аудіозаписів нібито наради у прем’єр-міністра Олексія Гончарука.
Лідер фракції “Слуга народу” Давид Арахамія розповів, що оприлюднення прослуховування за участю Прем’єра Олексія Гончарука, міністрів і чиновників НБУ, застало самого прем’єра в кабінеті Володимира Зеленського.
- Напередодні в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі з’явився запис, на якому нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Олексій Гончарук записав відеозвернення після скандалу з оприлюдненими записами прослуховування нібито з його кабінету. Він повідомив про “масовані атаки” проти Уряду в ЗМІ і соцмережах.
- Глава фракції “Слуги народу” Давид Арахамія вважає, що оприлюднені напередодні аудіозаписи з голосом нібито прем’єра Олексія Гончарука були змонтовані.