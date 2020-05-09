Covid-19 Україна

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Прем'єр Грузії назвав Саакашвілі «політичним авантюристом»

Грузія не буде розривати дипломатичні відносини з Україною через призначення Міхеїла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету реформ України.

Субота, 9 травня 2020, 13:32

Про це заявив прем’єр-міністр Георгій Гахарія, повідомляє видання “Новости-Грузия”.

Гахарія пояснив, що відкликали посла тільки для того, щоб провести консультації на тему, “як захистити наші відносини від авантюристів”.

“Ми відкликаємо посла, щоб ці політичні авантюристи не завадили нашому братньому і стратегічному партнерству і не поставили б під загрозу ці відносини. Це для нас найважливіше. Згодом обов’язково, щоб хтось, ким-б він не був, сказав, що буде забезпечено то, щоб в майбутньому не продовжилося б втручання в справи іншої країни, як він стримає Михайла Саакашвілі, щоб він утримувався від втручання у внутрішні справи Грузії “, – сказав Гахарія.

Прем’єр додав, що побоюється “втручання у внутрішні справи Грузії” з боку Саакашвілі. Гахарія хоче отримати гарантії від української сторони, що цього не станеться.

Водночас він наголосив, що після губернаторства політика в Одесі, Грузії і Україні треба докласти великих зусиль, щоб “повернути відносини в рамки нормального, стратегічного союзництва”.

Раніше стало відомо, що Грузія має намір відкликати свого надзвичайного і повноважного посла в Україні Теймураза Шарашенідзе для консультацій через призначення Міхеїла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ України.

  • 7 травня Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі на посаду глави Виконавчого комітету реформ. Також цим указом президент призначив Олександра Ольшанського заступником Міхеїла Саакашвілі.
  • Олександр Ольшанський, якого призначено заступником голови Виконавчого комітету реформ Міхеїла Саакашвілі, розповів про програму діяльності органу.
Теги: Грузія

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