Про це сказано в матеріалі європейського видання Brussele Times.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що з липня країна послабить обмеження і дозволить іноземцям в’їжджати в країну.
“Як ви знаєте, Іспанія приймає понад 80 мільйонів відвідувачів на рік. З липня в’їзд іноземних туристів в Іспанію відновиться на безпечних умовах”, – сказав він на прес-конференції.
Санчес зазначив, що туристи вже можуть будувати плани пов’язані з відвідуванням Іспанії.
Він додав, що іспанська влада гарантую безпечні умови.
За словами Санчеса, рішення прийнято після кількох тижнів планування центральних і регіональних урядів.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.