В Іспанії прийняли рішення дозволити туристам в'їжджати в країну з липня.

Про це сказано в матеріалі європейського видання Brussele Times.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що з липня країна послабить обмеження і дозволить іноземцям в’їжджати в країну.

“Як ви знаєте, Іспанія приймає понад 80 мільйонів відвідувачів на рік. З липня в’їзд іноземних туристів в Іспанію відновиться на безпечних умовах”, – сказав він на прес-конференції.

Санчес зазначив, що туристи вже можуть будувати плани пов’язані з відвідуванням Іспанії.

Він додав, що іспанська влада гарантую безпечні умови.

За словами Санчеса, рішення прийнято після кількох тижнів планування центральних і регіональних урядів.