Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виправив пост, в якому повідомив про рішення уряду заборонити громадянам залишати Україну через пандемію COVID-19.

Про це повідомляють #Букви.

Увечері 23 березня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що під час позачергового засідання уряд прийняв рішення 12-ої години наступного дня заборонити громадянам залишати Україну з туристичною метою.

Таку заяву глави уряду викликало бурхливу реакцію в Мережі. Юристи заявляли, що рішення Кабінету Міністрів заборонити громадянам України покидати країну на час карантину є протиправним та суперечить 33-ій статті Конституції. За деякий час після публікації прем’єр-міністр виправив свій пост. У новій версії повідомлення йшлося вже не про заборону залишати країну, а про обмеження можливості здійснення туристичних поїздок.

Пізніше в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV прем’єр-міністр знову повідомив про рішення уряду обмежити переміщення громадян України за кордон.

“Сьогодні ми прийняли рішення щодо обмеження, скажімо, дозволів переміщати туристичні групи громадян України за межі України, щоб максимально скоротити туристичний потік, який є одним з джерел занесення вірусу”, — сказав він.

<noscript><iframe title="Чрезвычайное положение в Украине: премьер Шмыгаль об условиях введения | Свобода слова" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/LKyXter8EFk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

На відео з 2:50 хв.

Варто зазначити, що у постанові, прийнятій Кабміном, йдеться не про заборону залишати країну чи про обмеження туристичних поїздок. Цей документ регулює діяльність аеропортів.

Відповідно до постанови уряду, всім аеропортам країни, крім “Борисполя” (та аеропорту у Львові як резервного) заборонено приймати та відправляти повітряні судна, які виконують пасажирські перевезення осіб, що здійснюють подорож з туристичною метою.