Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте закликав інші держави не обмежувати пересування італійців, оскільки це "несправедливо".

Про це повідомляє італійське видання ANSA.

Як повідомлялося раніше, пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія в зв’язку із загрозою поширення коронавірусу.

У вівторок, 25 лютого, Джузеппе Конте, виступаючи в штабі цивільного захисту, закликав інші держави не обмежувати пересування громадян Італії.

“Було б несправедливо, щоб від іноземних держав йшли обмеження. Ми не можемо прийняти це. Наші співгромадяни можуть виїхати безпечно, для себе і для інших”, — заявив він.

Також прем’єрміністр підкреслив, що Італія дотримується політики максимального захисту та контролює ситуацію.

“Італія, завдяки своїй чудовій системі охорони здоров’я та політиці максимального захисту та строгості в області охорони здоров’я, може безпечно відправляти своїх громадян в безпечне місце. Це послання, яке ми хочемо направити до Європейського Союзу та в світ”, — додав він.