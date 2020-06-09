Про це він написав у своєму Facebook.
“Ми щойно отримали результати повторних тестів членів нашої сімʼї. Вони негативні в усіх нас. Ми також отримали негативні результати учора”, — заявив Пашинян.
За його словами, його родині спочатку варто переглянути всі терміни та причини зараження й остаточно підтвердити одужання.
Прем’єр також додав, що вже повернувся до повноцінної роботи очільника уряду Вірменії.
- 1 червня прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян отримав позитивний результат на коронавірус.