Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що отримав негативні результати повторного тесту на зараження коронавірусом.

Про це він написав у своєму Facebook.

“Ми щойно отримали результати повторних тестів членів нашої сімʼї. Вони негативні в усіх нас. Ми також отримали негативні результати учора”, — заявив Пашинян.

За його словами, його родині спочатку варто переглянути всі терміни та причини зараження й остаточно підтвердити одужання.

Прем’єр також додав, що вже повернувся до повноцінної роботи очільника уряду Вірменії.