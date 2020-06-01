Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

У понеділок глава уряду Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що у нього позитивний результат на коронавірус.

“У мене не було ніяких симптомів, я вирішив пройти тест, оскільки планував відвідати лінію фронту”, – сказав Пашинян.

Він додав, що також заразилася вся його сім’я.

У Вірменії з населенням 3 мільйони осіб зареєстровано 9402 підтверджених випадки зараження коронавірусом і 139 випадків смерті.