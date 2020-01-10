Про це він заявив журналістам, інформує американський телеканал CNN.
Моррісон вважає, що літак був збитий ненавмисно.
“Австралія отримала розвідувальну інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем’єр-міністр Канади, і Сполучені Штати”, – наголосив він.
За його словами, катастрофа літака МАУ “не передбачає умисних дій”.
“Це просто жахлива, жахлива подія, і ми надамо будь-яку можливу підтримку”, – додав Моррісон.
Він закликав провести незалежне розслідування трагедії, інформує The Guardian.
За словами прем’єра Австралії, до “чорних скриньок” із літака МАУ повинні бути допущені слідчі з інших країн, не тільки з Ірану.
“Дуже важливо, щоб стосовно цієї жахливої події було проведено повне і прозоре розслідування. Це повинно включати зусилля із відновлення інформації з “чорних ящиків”, – заявив політик.
Австралія є частиною мережі обміну розвідданими Five Eyes, разом із США, Великобританією, Канадою та Новою Зеландією.
Нагадаємо, у ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.
- Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.
- Американський телеканал CNN повідомив, що літак Boeing 737-800 могли збити двома ракетами класу “земля-повітря” російського виробництва.
- Президент США Дональд Трамп також натякнув, що у нього є підозри того, що літак МАУ в Ірані розбився не через технічні неполадки.
- Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою “земля-повітря”. Аналогічну інформацію повідомив і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що версія про те, що літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ збила над територією Ірану ракета, не виключається, але поки не підтверджена. Він закликав надати докази, що стосуються катастрофи.