Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що у його країни також є підтвердження попадання ракети в літак Boeing-737 української авіакомпанії МАУ.

Про це він заявив журналістам, інформує американський телеканал CNN.

Моррісон вважає, що літак був збитий ненавмисно.

“Австралія отримала розвідувальну інформацію, аналогічну тій, про яку говорили і прем’єр-міністр Канади, і Сполучені Штати”, – наголосив він.

За його словами, катастрофа літака МАУ “не передбачає умисних дій”.

“Це просто жахлива, жахлива подія, і ми надамо будь-яку можливу підтримку”, – додав Моррісон.

Він закликав провести незалежне розслідування трагедії, інформує The Guardian.

За словами прем’єра Австралії, до “чорних скриньок” із літака МАУ повинні бути допущені слідчі з інших країн, не тільки з Ірану.

“Дуже важливо, щоб стосовно цієї жахливої події було проведено повне і прозоре розслідування. Це повинно включати зусилля із відновлення інформації з “чорних ящиків”, – заявив політик.

Австралія є частиною мережі обміну розвідданими Five Eyes, разом із США, Великобританією, Канадою та Новою Зеландією.

Нагадаємо, у ніч на 8 січня незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.