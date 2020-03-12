Відповідну заяву опублікував в Twitter директор з комунікацій офісу прем’єр-міністра Канади Камерон Ахмад.
“У дружини прем’єр-міністра Софі Грегуар Трюдо, яка повернулася напередодні з Лондона, Великобританія, з’явилися легкі симптоми, схожі на грип, включаючи низьку температуру ввечері. Вона негайно звернулася за медичною допомогою та проходить тест на вірус COVID-19”, — йдеться в заяві.
В Офісі Трюдо зазначили, що допоки результати тестування не будуть відомі, дружина прем’єр-міністра буде перебувати в самоізоляції у себе вдома. Її симптоми хвороби вщухли.
Сімейний лікар порадив Трюдо також залишатися вдома “через заходи”. Прем’єр-міністр візьме участь у запланованих зустрічах дистанційно.
“Прем’єр-міністр проведе день на брифінгах, телефонних дзвінках і віртуальних зустрічах з дому, включаючи бесіду з іншими світовими лідерами і участь в спеціальній дискусії в кабінеті міністрів Covid-19”, — зазначили в Офісі Трюдо.
Нагадаємо, 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі. Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
- В Україні підтверджено вже три випадки зараження коронавірусом COVID-19.
- З 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавируса. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.