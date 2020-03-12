У дружини прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з'явилися легкі симптоми хвороби. Пара здала аналізи на коронавірус та знаходиться в самоізоляції.

Відповідну заяву опублікував в Twitter директор з комунікацій офісу прем’єр-міністра Канади Камерон Ахмад.

“У дружини прем’єр-міністра Софі Грегуар Трюдо, яка повернулася напередодні з Лондона, Великобританія, з’явилися легкі симптоми, схожі на грип, включаючи низьку температуру ввечері. Вона негайно звернулася за медичною допомогою та проходить тест на вірус COVID-19”, — йдеться в заяві.

В Офісі Трюдо зазначили, що допоки результати тестування не будуть відомі, дружина прем’єр-міністра буде перебувати в самоізоляції у себе вдома. Її симптоми хвороби вщухли.

Сімейний лікар порадив Трюдо також залишатися вдома “через заходи”. Прем’єр-міністр візьме участь у запланованих зустрічах дистанційно.

“Прем’єр-міністр проведе день на брифінгах, телефонних дзвінках і віртуальних зустрічах з дому, включаючи бесіду з іншими світовими лідерами і участь в спеціальній дискусії в кабінеті міністрів Covid-19”, — зазначили в Офісі Трюдо.