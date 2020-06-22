Про це голова уряду написав на своїй офіційній сторінці в Facebook.

“У цей день Друга світова війна увірвалася в кожну українську оселю. Нашу рідну землю перетворили в поле бою між двома тоталітарними режимами, в результаті чого загинули майже 10 мільйонів українців. Це жахливі цифри“, – заявив він.

Варто зазначити, що для українців війна почалася значно раніше, ніж червня 22 червня 1941 року.

Українці в складі польської армії воювали проти Німеччини з самого початку Другої світової війни – 1 вересня 1939 року. У перший день війни німецька авіація бомбила Львів, протягом першої половини вересня – Луцьк, Станіслав (Івано-Франківськ), Тернопіль, Дрогобич, Сарни, Яворів, Стрий.

З 17 вересня українці також воювали на боці СРСР під час вторгнення Червоної армії в Польшу.