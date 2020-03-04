Про це повідомляє The Guardian.

Напередодні стало відомо, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та його дівчина Керрі Саймондс побралися та чекають дитину.

У вівторок, 3 березня, Борис Джонсон повідомив, що має взяти відпустку по догляду за дитиною цього літа, коли в їхній родині очікується поповнення. Коли журналісти запитали його про це, прем’єр-міністр сказав, що це, швидше за все, “позбавить його права на два тижні відпочинку”.

Відомо, що виконуватиме обов’язки Джонсона Домінік Рааб, перший держсекретар та міністр закордонних справ.

Варто відзначити, що 55-річний політик є батьком щонайменше п’ятьох дітей. Хоча Джонсон та Саймондс вже тривалий час живуть разом на Даунінг-стріт, політик все ще не розлучений зі своєю другою дружиною, Мариною Вілер, з якою у нього четверо спільних дітей. Також у прем’єр-міністра є молодша дочка з Хелен Макінтайр, консультантом з мистецтва, і він неодноразово відмовлявся відповідати на запитання про те, чи є у нього ще діти.