Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв в 2020 році перевести в онлайн режим 50 найпопулярніших державних послуг.

Про це він сказав під час презентації державного мобільного додатка “Дія”, повідомляють #Букви.

“Наша мета – протягом наступних трьох років оцифрувати абсолютно всі державні послуги”, – заявив прем’єр-міністр.

50 послуг стануть доступними онлайн вже в цьому році.

“Ми почали з елементарного – щоб в ваш смартфон закачати найпотрібніші документи. Більше того, ми розширюємо функціонал документів. Це означає, що по водійськими правами можна буде, наприклад, купити квиток на літак. Всі зайві умовності повинні піти в минуле”, – заявив Олексій Гончарук.

За його словами, для цього в кожному державному органі планують ввести посаду керівника цифровий трансформації.

“Зараз ми стартуємо, але плануємо щотижня видавати нові рішення. Для цього потрібна структура. Це означає, що в кожному міністерстві, органі державної влади, обласної державної адміністрації повинен бути людина, відповідальна за цифровизацию – CDTO [Chief Digital Transformation Officer]”, – сказав він.

При цьому Гончарук зазначив, що українці вкрай рідко користуються онлайн послугами.

“Тільки 9% українців користуються онлайн-послугами. Відповідно 91% їх не використовує. За наступні три роки хочемо навчити як мінімум 6 млн українців цифровим навичкам”, – сказав прем’єр.

Володимир Зеленський виступив на презентації програми “Дія”, де розповів, що до кінця зими в українців можуть з’явитися цифрові паспорти.

Раніше сервісні центри МВС запустили онлайн-інструкцію, як отримати водійське посвідчення вперше.

З 5 лютого українці зможуть обміняти водійське посвідчення та отримати його після втрати або крадіжки не виходячи з дому.