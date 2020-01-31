Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив ряду міністерств та Держслужбі з надзвичайних ситуацій організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції.

Про це прем’єр-міністр повідомив в своєму Telegram-каналі.

“Доручив посилити безпекові та профілактичні заходи з недопущення занесення і поширення в Україні нового коронавірусу з Китаю. В Україні на сьогодні не зареєстрований жодний лабораторно підтверджений випадок захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв. Додатково МЗС, ДСНС, Міноборони та Мінінфраструктури мають оперативно розробити план та організувати евакуацію громадян України з території Китаю через спалах інфекції”, — написав він.

Крім цього, до 3 лютого міністерство охорони здоров’я має підготувати чіткий план дій для недопущення занесення вірусу і поширення його на території України.

“Також доручив оперативно розробити Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу із залученням МОЗ, МВС, Міноборони, МОН, Мінінфраструктури та низки інших служб і відомств. Голови ОДА і держадміністрації у м.Києві мають посилити заходи захисту на місцевому рівні”, — додав Гончарук.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Згідно з останніми даними, в світі зафіксували 9 тисяч 692 випадки зараження. При цьому, кількість летальних випадків в результаті інфікації зросла до 213.

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