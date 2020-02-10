Про це Гончарук заявив в ефірі програми “Факти тижня” на ICTV.
“Я дуже поважаю думку цих людей (Богдана і Єрмака – ред.), тому я з ними раджуся. Ось такий вплив вони і мають”, – сказав він.
У той же час Гончарук зазначив, що він є прем’єром і вирішує, які кандидатури міністрів вносити до парламенту.
“Тому остаточне рішення і відповідальність за них несу я. Але, безумовно, щоб всім працювалося комфортно, я намагаюся порадитися з усіма ключовими людьми в команді”, – сказав Гончарук.
Він зазначив, що інформація про те, що нібито співбесіди на членів Кабміну проходять в Офісі президента, не відповідає дійсності.
“Вони проходять в Уряді, і тільки тоді, коли мені потрібна порада президента, коли я вже хочу представити кандидатів, яких би я пропонував підтримати парламенту, я йду і раджуся з президентом, як з лідером нашої політичної команди”, – додав Гончарук.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук підтвердив, що пропонував кандидатуру колишнього голкіпера “Динамо” і збірної України Олександра Шовковського на посаду міністра спорту.