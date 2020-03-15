Про це він сказав у своєму зверненні, оприлюдненому в Telegram-канале.

“Сьогодні Україна залишається країною, в якій ситуація з коронавірусом розвивається за помірним сценарієм. Кластерів і великих спалахыв хвороби у нас поки немає і ми робимо все, щоб вони не виникли … Триває тритижневий карантин в навчальних закладах і заборона на масові заходи”, – зазначив прем’єр.

Він також закликав відмовитися не тільки від поїздок за кордон, а й від міжміських.

“Я наполегливо закликаю всіх відмовитися не тільки від закордонних подорожей, але і від поїздок між містами України”, – сказав Шмигаль.