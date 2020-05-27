Представників ресторанної галузі обурила заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про програму допомоги бізнесу, яка незабаром буде представлена громадськості.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 26 травня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в середу уряд представить програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19. Цей план був анонсований прем’єр-міністром на початку травня.

За словами прем’єра, підготовка плану здійснювалася за участю провідних представників галузі.

“На завтрашньому засіданні Уряду ми представимо програму стимулювання економіки для подолання наслідків пандемії COVID-19. До формування програми ми підійшли комплексно та створювали її в чотири етапи. Адже це той випадок, коли нам потрібна якісна дорожня карта. На першому етапі ми провели ретельний збір інформації, за підсумками чого був сформований ідейний каркас програми. Далі ми його систематизували та провели аналіз, де кожна робоча група з провідних фахівців, десятків асоціацій, мозкових центрів, представників середнього та великого бізнесу у своїй провідній галузі напрацювала список ініціатив. На заключному етапі ми відібрали ініціативи на відповідність до Конституції України, норм міжнародного права, принципів чесної конкуренції та інших важливих засад”, — написав Шмигаль.

Заява глави уряду обурила представників ресторанного бізнесу. Зокрема, київський ресторатор, засновник проекту Ulichnaya Eda, власник та засновник фудкорту “Бухта” Роман Тугашев звернув увагу на те, що з повідомлення не зрозуміло, з ким саме велися переговори програми та якими є їхні результати. З цим питанням він звернувся в Facebook до своїх колег.

“Тут Прем’єр пише про якийсь ідейний каркас програм. Асоціації та мозкові штурми представників МСБ (малого та середнього бізнесу — ред.) в своїй сфері. Колеги, а ви знаєте про що говорить Прем’єр в цьому пості? Можливо є якісь інші асоціації ресторанної та івент-індустрій?”, — написав Тугашев.

Глава юридичного комітету профоб’єднання “Українська ресторанна асоціація” Євген Комаров зазначив, що переговори між асоціацією та урядом були. Ось тільки ініціювати їх і “пробиватися в кабінети” доводилося саме представникам ресторанної галузі.

В результаті переговорів вдалося добитися тільки того, щоб уряд дозволив роботу літніх майданчиків деяких закладів.

Співзасновник київської кав’ярні First Point Юрій Бездітний зазначив, що переговори дійсно велися, проте “ніякої конкретики, на жаль” немає.

Пригадали і скандал навколо ресторану “Велюр” нардепа від “Слуги народу” Миколи Тищенка, який, як з’ясували журналісти, під час карантину продовжував приймати “обраних” гостей.

“Там все провели, поспілкувалися, вирішили”, — зазначив власник компанії LeoDigital, що надає послуги просування сайтів, Роман Рубан.

Співвласниця одеського бару мідій “Казанок” Надія Чебанова зазначила, що і вже діючі програми допомоги (як компенсація залишилися без роботи співробітникам ресторанів) не працюють.

Не обійшлося і без жартів.