Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, коли буде дозволено роботу метрополітену в Києві, Дніпрі та Харкові.

Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами прем’єр-міністра, з 22 травня дію карантину буде продовжено, проте це буде “адаптивний карантин” (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).

“Переходимо, як і обіцяли, до адаптивного карантину. Тому з 22 числа вже буде прийнятий ряд пом’якшень. Ми дозволимо рух міського і приміського транспорту”, — сказав Шмигаль.

Також глава уряду повідомив, що з 25 числа уряд дозволить роботи метрополітену.

“З 25 числа — ми беремо ще час на технічну підготовку — уряд дозволить роботу дитячих садків, а також роботу метрополітену в тих місцях, де дозволить епідеміологічна ситуація. Тут вже будемо працювати з місцевою владою”, — зазначив він.

Крім того, за словами Шмигаля, з 22 травня будуть дозволені проведення спортивних змагань, робота готелів (крім хостелів і без роботи ресторанів та басейнів), а також проведення служб в церквах (за умови розміщення 1 людини на 10 метрів квадратних).

Нагадаємо, напередодні мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів дозволити роботу столичного метро з 25 травня.

Віталій Кличко також заявив, що наземний громадський транспорт Києва поки працює в обмеженому режимі. Але після 22 травня він має запрацювати як зазвичай.