Відповідне привітання поширила його пресслужба в Telegram.

“​​Щиросердно вітаю всіх християн західного обряду з Великоднем! Свято Воскресіння Христового наповнює наші серця незламною вірою в істинне добро, справжню любов та безмежну радість. Воно символізує перехід від смерті до життя та вселяє в нас надію на душевне та фізичне відродження”, – йдеться у привітанні Шмигаля.

А ще прем’єр підкреслив, що в цьому році люди не зможуть відвідати великодні богослужіння в церкві через спалах коронавірусу.

“Цей день люди традиційно проводять у родинному колі, у компанії друзів та йдуть до церкви, щоби привітати народження Христа. Та на жаль, не цього року”, – сказав він.