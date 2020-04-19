Слова привітання він опублікував в Telegram-канале.

“Христос воскрес! Воістину воскрес! Так ми, українці, вже сотні років вітаємось один з одним в цей світлий день Воскресіння Христового. Так ми вітаємося і сьогодні. Пандемія залишила нас вдома, проте точно не позбавила свята Великодня”, – зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна подолає усі виклики, які стоять зараз перед українцями.

Сьогодні у православних і греко-католиків найбільш шановане і урочисте свято – Воскресіння Христове, або Великдень.