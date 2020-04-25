Після ослаблення карантинних заходів Україна, як і весь світ, повинна навчитися жити за новими стандартами і з новою соціальною поведінкою.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

“Україна, як і весь світ, має навчитися жити за новими стандартами, за новою соціальною поведінкою”, – написав Шмигаль.

За його словами, ослаблення карантинних обмежень не означає, що загроза пандемії минула.

“Такі прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист можуть убезпечити нас і після закінчення карантину”, – зазначив прем’єр.