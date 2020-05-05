Голова уряду Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже зараз спостерігається пік захворюваності на коронавирусну інфекцію.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Сьогодні Україна проходить пік і так зване плато, коли вже 17 днів поспіль у нас кількість захворювань приблизно однакова кожного дня. Варіюється в межах прийнятних, скажімо, показників”, — сказав він.

Також прем’єр-міністр нагадав, що 4 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення продовжити карантин у країні, послабивши деякі заходи.

4 травня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може досягти піку захворюваності на коронавірус до середини травня.

Раніше Головний санлікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко інформував, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня цього року.