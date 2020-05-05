Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.
“Сьогодні Україна проходить пік і так зване плато, коли вже 17 днів поспіль у нас кількість захворювань приблизно однакова кожного дня. Варіюється в межах прийнятних, скажімо, показників”, — сказав він.
Також прем’єр-міністр нагадав, що 4 травня Кабінет Міністрів прийняв рішення продовжити карантин у країні, послабивши деякі заходи.
4 травня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна може досягти піку захворюваності на коронавірус до середини травня.
Раніше Головний санлікар Віктор Ляшко повідомляв, що в Україні пік захворюваності на коронавірус очікується 14-17 квітня, а з карантину країна може почати виходити з 24 квітня.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко інформував, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується в період між 15 і 25 квітня цього року.
- Міністерство охорони здоров’я заявляло, що побоюється нового спалаху коронавірусу на 5-10 день після Великодня. Тобто 24-29 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що пік епідемії коронавірусу в Україні настане в 20-х числах квітня.