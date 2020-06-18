Про це повідомляє Sky news.
Інцидент стався вдень 17 червня на площі Парламенту, коли один з учасників протесту на підтримку курдських повстанців вибіг на дорогу.
Автоколона з кортежу прем’єра різко загальмувала. Поліцейський автомобіль Range Rover з групи супроводу протаранив задню частину автомобіля прем’єр-міністра. Від удару на машині Джонсона залишилася вм’ятина.
Протестуючого, дії якого стали причиною ДТП, затримали.
27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.
- Борис Джонсон повернувся до роботи в понеділок, перехворівши перед цим коронавірусом. Він розповів, що його життя було під загрозою. У Саймондс також були симптоми хвороби, але вона швидко одужала.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після того, як перехворів коронавірусом COVID-19, у нього погіршився зір і довелося вдягнути окуляри.