У Лондоні автомобіль Jaguar, в якому знаходився прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, потрапив у аварію.

Про це повідомляє Sky news.

Інцидент стався вдень 17 червня на площі Парламенту, коли один з учасників протесту на підтримку курдських повстанців вибіг на дорогу.

Автоколона з кортежу прем’єра різко загальмувала. Поліцейський автомобіль Range Rover з групи супроводу протаранив задню частину автомобіля прем’єр-міністра. Від удару на машині Джонсона залишилася вм’ятина.

Протестуючого, дії якого стали причиною ДТП, затримали.

27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заразився коронавірусом. 5 квітня Джонсон був госпіталізований, 6 квітня його перевели був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.

Після цього Джонсон провів дві ночі у відділенні інтенсивної терапії і йому стало краще.