Прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, у якого було діагностовано коронавірус COVID-19, виписали з лондонської лікарні Сент-Томас.

Про це повідомляє британське агентство ВВС з посиланням на заяву Даунінг-стріт.

Політик не відразу повернеться до роботи: Джонсон продовжить відновлення в своїй заміській резиденції Чекерс.

“Прем’єр-міністр був виписаний із лікарні для продовження відновлення в резиденції Чекерс. Згідно з порадами його медичної команди, прем’єр-міністр не відразу повернеться до роботи. Він хотів би подякувати всім співробітникам лікарні Сент-Томас за ту чудову допомогу, яка йому була надана” , – йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті уряду Британії.

55-річний Джонсон був доставлений до лікарні минулої неділі – через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. Він провів три ночі в реанімації. У четвер же Джонсона перевели в звичайну палату.

Згодом політик заявив, що зобов’язаний своїм життям співробітникам британської Національної системи охорони здоров’я, інформує агентство Reuters.

“Я нескінченно їм вдячний. Їм я зобов’язаний життям”, – наголосив Джонсон у своїй першій публічній заяві після поліпшення стану здоров’я.

Варто зазначити, що симптоми коронавірусу проявлялися і у вагітної нареченої Джонсона – Керрі Саймондс.

“Минулого тижня були дійсно дуже темні часи. Моє серце тягнеться до всіх, хто знаходиться в подібних ситуаціях і турбується про своїх близьких”, – написала вона в своєму Twitter, коментуючи повідомлення про виписку Джонсона з лікарні.

Саймондс також подякувала медикам за їхні зусилля.