Про це повідомляє британське агентство ВВС з посиланням на заяву Даунінг-стріт.
Політик не відразу повернеться до роботи: Джонсон продовжить відновлення в своїй заміській резиденції Чекерс.
“Прем’єр-міністр був виписаний із лікарні для продовження відновлення в резиденції Чекерс. Згідно з порадами його медичної команди, прем’єр-міністр не відразу повернеться до роботи. Він хотів би подякувати всім співробітникам лікарні Сент-Томас за ту чудову допомогу, яка йому була надана” , – йдеться в заяві, оприлюдненій на офіційному сайті уряду Британії.
55-річний Джонсон був доставлений до лікарні минулої неділі – через 10 днів після позитивного результату тесту на коронавірус. Він провів три ночі в реанімації. У четвер же Джонсона перевели в звичайну палату.
Згодом політик заявив, що зобов’язаний своїм життям співробітникам британської Національної системи охорони здоров’я, інформує агентство Reuters.
“Я нескінченно їм вдячний. Їм я зобов’язаний життям”, – наголосив Джонсон у своїй першій публічній заяві після поліпшення стану здоров’я.
Варто зазначити, що симптоми коронавірусу проявлялися і у вагітної нареченої Джонсона – Керрі Саймондс.
“Минулого тижня були дійсно дуже темні часи. Моє серце тягнеться до всіх, хто знаходиться в подібних ситуаціях і турбується про своїх близьких”, – написала вона в своєму Twitter, коментуючи повідомлення про виписку Джонсона з лікарні.
Саймондс також подякувала медикам за їхні зусилля.
- 27 березня стало відомо, що прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заразився коронавірусом COVID-19.
- 5 квітня політика госпіталізували для обстеження. А 6 квітня Борис Джонсон був переведений в реанімацію після того, як його стан погіршився.
- Через кілька днів Бориса Джонсона перевели з реанімації в звичайну палату, оскільки його стан стабілізувався.