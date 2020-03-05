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У середу, 4 березня, оголошуючи склад нового Кабінету Міністрів, Шмигаль заявив, що призначення єдиної жінки в уряді — міністерки соціальної політики України Марини Лазебний — це “початок експансії в уряді”.

“Отже, зараз я прокоментую. Міністр соціальної політики, кандидат наук, жінка до вашої уваги — Лазебна Марина Володимирівна. Це початок експансії в цей уряд. Я батько двох дочок. Мене складно звинуватити в сексизмі, повірте. Тому у нас є ряд вакансій і ми хочемо розширити ще два напрями. Тому в першу чергу ми ведемо переговори з жінками. І напередодні свята вітаю всіх жінок, дуже поважаю, дуже люблю. Знаю, що серед жінок багато професійних, розумних і відповідальних людей”, — сказав він.

У “Гендері в деталях” звернули увагу на цю неоднозначну репліку Шмигаля та закликали до відкритої дискусії про те, чи є вона сексистською.

“Він розуміє, що наявність лише однієї жінки в уряді не ОК і натякає, що на решту вакансій в першу чергу розглядатимуться жінки заради гендерного балансу? Він вважає що одна міністерка – це вже гендерна експансія і намагається виправдати нечисельність жінок в уряді наявністю доньок?”, — зазначили в організації.

Довідка. Гендер в деталях (genderindetail.org.ua) —український науково-популярний онлайн-ресурс. Майданчик поєднує в собі освітній простір та платформу для суспільної дискусії. На сайті ресурсу розміщується контент, пов’язаний з питаннями гендерної теорії та фемінізму (тематичні огляди, зображення і відео, рецензії, переклади іноземних новинок, журналістські розслідування, наукові статті тощо). Також організація влаштовує лекції за участю експертів з гендерної тематики, феміністські вечірки, покази кінофільмів.