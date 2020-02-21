Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року.
Так, повністю підтримують діяльність Кабінету Міністрів України 6 % респондентів, підтримують окремі заходи – 34,1 %, не підтримують –50,9 %.
Довіряють Уряду 28 % респондентів, не довіряють – 64,5 %.
Діяльність прем’єр-міністра Олексія Гончарука повністю підтримують 6,1 % опитаних. Ще 29,5 % підтримують окремі заходи, а не підтримують – 52 % респондентів.
Довіру прем’єру висловили 24,8 % опитаних, не довіряють Гончаруку – 63,2 %.
“Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57 % респондентів, не довіряли — лише 22 %”, – сказано в результатах дослідження.
Соціологи відзначають, що рівень довіри до Уряду істотно залежить від політичних симпатій громадян. Наприклад, серед представників електорату партії “Слуга народу” довіряють Кабміну 65 %, не довіряють – 27 %. Серед представників електорату “Опозиційної платформи – За життя” – відповідно 11 % і 88 %, партії “Європейська Солідарність” – відповідно 8 % і 89 %, ВО “Батьківщина” – 18,5 % і 75 %.
Під час дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 % з імовірністю 0,95.
- Раніше в Мережі було оприлюднено аудіозапис, як нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук обговорював із заступником глави НБУ Катериною Рожковою нараду з президентом Володимиром Зеленським. На запису “Гончарук” заявив співрозмовникам, що сам не є фахівцем в економіці. “Я повний профан в економіці – я юрист за освітою”, – така фраза прозвучала в запису.
- Також у Мережі виклали запис, на якому нібито Олексій Гончарук радиться з міністром фінансів і заступником голови НБУ, як пояснити президенту “100 млрд діри в бюджеті”.
- Після оприлюднення скандальних аудіозаписів прем’єр-міністр Олексій Гончарук 17 січня написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському.
- 17 січня Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає Уряду “шанс”, але з певними умовами.