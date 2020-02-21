Прем'єр-міністру Олексію Гончаруку не довіряють 63,2 % українців, а діяльність його Уряду підтримують лише 6 %.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року.

Так, повністю підтримують діяльність Кабінету Міністрів України 6 % респондентів, підтримують окремі заходи – 34,1 %, не підтримують –50,9 %.

Довіряють Уряду 28 % респондентів, не довіряють – 64,5 %.

Діяльність прем’єр-міністра Олексія Гончарука повністю підтримують 6,1 % опитаних. Ще 29,5 % підтримують окремі заходи, а не підтримують – 52 % респондентів.

Довіру прем’єру висловили 24,8 % опитаних, не довіряють Гончаруку – 63,2 %.

“Рівень довіри до Уряду істотно знизився протягом останніх місяців. Найвищих показників він досягав у вересні 2019 року, коли Уряду довіряли 57 % респондентів, не довіряли — лише 22 %”, – сказано в результатах дослідження.

Соціологи відзначають, що рівень довіри до Уряду істотно залежить від політичних симпатій громадян. Наприклад, серед представників електорату партії “Слуга народу” довіряють Кабміну 65 %, не довіряють – 27 %. Серед представників електорату “Опозиційної платформи – За життя” – відповідно 11 % і 88 %, партії “Європейська Солідарність” – відповідно 8 % і 89 %, ВО “Батьківщина” – 18,5 % і 75 %.

Під час дослідження було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3 % з імовірністю 0,95.