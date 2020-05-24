Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху постане перед судом за звинуваченням у корупції.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Нетаньяху пред’явлені звинувачення у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою – справи, які відомі як 1000, 2000 та 4000:

Справа 1000 – шахрайство і зловживання довірою: його звинувачують в отриманні подарунків – головним чином сигар і пляшок шампанського – від впливових бізнесменів в обмін на послуги;

Справа 2000 – шахрайство і зловживання довірою: Нетаньяху звинувачується в допомозі поліпшити поширення ізраїльської газети Yediot Ahronot в обмін на позитивне висвітлення його особистості;

Справа 4000 – хабарництво, шахрайство і зловживання довірою: будучи прем’єр-міністром і міністром зв’язку під час передбачуваного злочину, Нетаньяху звинувачується в просуванні регулюючих рішень, сприятливих для контролюючого акціонера телекомунікаційного гіганта Bezeq, Саула Єловича, в обмін на позитивне висвітлення в новинах.

Нетаньяху рішуче відкидає всі звинувачення проти нього, назвавши їх “полюванням на відьом” політичними опонентами.

Варто зазначити, що раніше такого прецеденту не було в Ізраїлі. Тому не ясно, як він буде виконувати обов’язки прем’єра і бути під слідством.

Колишній прем’єр-міністр Ехуд Ольмерт пішов з посади партійного лідера, коли у 2008 році він перебував під слідством за звинуваченням у корупції, але технічно залишався прем’єр-міністром до виборів, які привели до влади Біньяміна Нетаньяху.

За ізраїльським законодавством, прем’єр-міністр, кого обвинувачено у вчиненні злочину, не зобов’язаний йти у відставку.

Навіть якщо Нетаньяху визнають винним, він не буде зобов’язаний йти у відставку до тих пір, поки не будуть вичерпані судові апеляції, що, по ідеї, може зайняти багато місяців або навіть років.