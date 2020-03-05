Прем'єру нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" (No Time To Die) відклали на сім місяців (з квітня на листопад 2020 року) через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Продюсери стрічки пояснили, що перенесли реліз “після ретельного обмірковування і оцінки світового кіноринку”.

Спочатку прем’єра картини “Не час помирати” планувалася на 3 квітня. Тепер же в Великобританії вона переноситься на 12 листопада, а в США – на 25 листопада.

Раніше творці популярних фанатських сайтів MI6 Confidential і The James Bond Dossier, присвячених фільмам про Джеймса Бонда, закликали продюсерів кінострічки відкласти прем’єру через коронавірус.

“Всього лише одна людина, навіть без симптомів, може заразити іншу частину аудиторії”, – зазначалося у відкритому листі.

Стрічка “Не час помирати” (No Time To Die) стане 25-м фільмом бондіани. Роль британського спецагента знову виконає Деніел Крейг.

Як повідомляє видання The Guardian, бюджет картини “Не час помирати” становить 200 млн доларів. Існують побоювання, що коронавірус може вплинути на глобальні касові збори фільму, скоротивши їх на 5 млрд доларів на тлі закриття кінотеатрів.

Про закриття кінотеатрів, зокрема, повідомляють в Італії, Південній Кореї, Китаї і Японії. Деякі релізи фільмів відкладені в Італії на невизначений термін.

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