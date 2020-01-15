Про це він розповів під час брифінгу.
Дубілет пояснив, що не всі міністри, які працюють в Кабміні, мають можливість жити за заощадження, тому їм необхідні більш високі зарплати, співрозмірні з тими, які пропонують в приватному бізнесі.
При цьому, казус із зарплатамиза грудень, за його словами, виник через те, що міністрам виплатили премії відразу ж за кілька місяців, і якщо розбити їх на кілька частин, то рівень зарплат цілком допустимий.
Зокрема, він зазначив, що середній дохід міністрів складає 40 – 80 тисяч гривень на місяць.
Як приклад, середня зарплата прем’єр-міністра Олексія Гончарука 61 тисяча гривень, міністра культури Володимира Бородянського – 37,8 тисяч гривень, хоча в грудні він отримав 91 тисячу гривень.
“Якщо подивитися, яка середня сума зарплати вийшла за кілька місяців, у нас звичайно висока сума для України, ми усвідомлюємо, що це вище, ніж середній дохід по Україні, проте їй ще далеко-далеко до зарплат деяких інших державних підприємств”, – сказав міністр.
Що стосується особисто Дубілета, у якого в грудні виявилася найнижча зарплата, 17 тисяч гривень, то він прокоментував, що публічно відмовився від будь-яких премій і надбавок, оскільки має достатньо заощаджень, щоб якийсь час не отримувати зарплатню.
Як повідомлялося раніше, ряд міністрів, а також Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, призначили собі величезні премії в грудні 2019 року.
- Раніше заступник глави державного концерну “Укрборонпром” Мустафа Найєм заявив, що ніколи не отримував зарплату в 300 тисяч гривень.
- Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заступився за міністрів, які опинилися в епіцентрі скандалу через завеликі новорічні премії та надбавки.