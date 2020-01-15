Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що обговорювані високі зарплати його колег за грудень - результат того, що їм виплатили премії за кілька місяців.

Про це він розповів під час брифінгу.

Дубілет пояснив, що не всі міністри, які працюють в Кабміні, мають можливість жити за заощадження, тому їм необхідні більш високі зарплати, співрозмірні з тими, які пропонують в приватному бізнесі.

При цьому, казус із зарплатамиза грудень, за його словами, виник через те, що міністрам виплатили премії відразу ж за кілька місяців, і якщо розбити їх на кілька частин, то рівень зарплат цілком допустимий.

Зокрема, він зазначив, що середній дохід міністрів складає 40 – 80 тисяч гривень на місяць.

Як приклад, середня зарплата прем’єр-міністра Олексія Гончарука 61 тисяча гривень, міністра культури Володимира Бородянського – 37,8 тисяч гривень, хоча в грудні він отримав 91 тисячу гривень.

“Якщо подивитися, яка середня сума зарплати вийшла за кілька місяців, у нас звичайно висока сума для України, ми усвідомлюємо, що це вище, ніж середній дохід по Україні, проте їй ще далеко-далеко до зарплат деяких інших державних підприємств”, – сказав міністр.

Що стосується особисто Дубілета, у якого в грудні виявилася найнижча зарплата, 17 тисяч гривень, то він прокоментував, що публічно відмовився від будь-яких премій і надбавок, оскільки має достатньо заощаджень, щоб якийсь час не отримувати зарплатню.

Як повідомлялося раніше, ряд міністрів, а також Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, призначили собі величезні премії в грудні 2019 року.