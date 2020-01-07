Премія Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) в 2020 році виділила фільм "Джокер" в 11 номінаціях. Фільми "Одного разу в Голлівуді" та "Ірландець" номіновано більш ніж 10 номінаціях.

Про це повідомляє The Guardian.

“Джокер” – 11 номінацій

“Ірландець” – 10 номінацій

“Одного разу в Голлівуді” – 10 номінацій

“1917” – 9 номінацій

Кращим актором за версією BAFTA може стати Хоакін Фенікс, за головну роль у фільмі “Джокер”. На цю ж нагороду претендує Леонардо ді Капріо за роль у фільмі “Одного разу в Голлівуді”.

Але серед 20 акторських номінацій немає жодного представника кольоровий етнічної групи. Зокрема, не номіновані Дженніфер Лопес, Едді Мерфі, Синтія Еріво, які отримали “Золотий глобус” напередодні.

Аналогічна претензія до BAFTA була і в минулому році, коли в 94% номінантами стали “білі”.

“Це не є неповагою до будь-якого, хто був номінований, тому що це неймовірно сильний список в цьому році. Якщо ви подивитесь на категорію режисерів, де, як я сподівалася, ми побачимо хоча б одну жінку-режисера, це неймовірно сильний список, коли у є такі особистості, як Мартін Скорсезе, Квентін Тарантіно та Сем Мендес, які були неодноразово номіновані в минулому”, – сказала генеральний директор BAFTA Аманда Беррі.

Для конкурсного журі BAFTA справжнім сюрпризом став успіх фільму “Джокер”. Його успіх пов’язують з темою психологічного насильства в реальному світі, а також з втомою глядачів від фільмів про супергероїв.

Кінопремія BAFTA відбудеться 2 лютого в Королівському Альберт-Холі в Лондоні (Великобританія).