Про це повідомляє The Guardian.
“Джокер” – 11 номінацій
“Ірландець” – 10 номінацій
“Одного разу в Голлівуді” – 10 номінацій
“1917” – 9 номінацій
Кращим актором за версією BAFTA може стати Хоакін Фенікс, за головну роль у фільмі “Джокер”. На цю ж нагороду претендує Леонардо ді Капріо за роль у фільмі “Одного разу в Голлівуді”.
Але серед 20 акторських номінацій немає жодного представника кольоровий етнічної групи. Зокрема, не номіновані Дженніфер Лопес, Едді Мерфі, Синтія Еріво, які отримали “Золотий глобус” напередодні.
Аналогічна претензія до BAFTA була і в минулому році, коли в 94% номінантами стали “білі”.
“Це не є неповагою до будь-якого, хто був номінований, тому що це неймовірно сильний список в цьому році. Якщо ви подивитесь на категорію режисерів, де, як я сподівалася, ми побачимо хоча б одну жінку-режисера, це неймовірно сильний список, коли у є такі особистості, як Мартін Скорсезе, Квентін Тарантіно та Сем Мендес, які були неодноразово номіновані в минулому”, – сказала генеральний директор BAFTA Аманда Беррі.
Для конкурсного журі BAFTA справжнім сюрпризом став успіх фільму “Джокер”. Його успіх пов’язують з темою психологічного насильства в реальному світі, а також з втомою глядачів від фільмів про супергероїв.
Кінопремія BAFTA відбудеться 2 лютого в Королівському Альберт-Холі в Лондоні (Великобританія).
- 12 травня в Лондоні пройшла церемонія вручення телевізійної премії BAFTA-2019 за кращі проекти сезону.