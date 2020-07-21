У 2020 року не відбудеться церемонія вручення щорічної футбольної нагороди найкращому футболістові року "Золотий м'яч" (фр. Ballon d'Or).

Про це йдеться в заяві засновників премії — журналу France Football.

Як відомо, через пандемію коронавірусу в 2020 році були скасовані або припинені численні спортивні, зокрема і футбольні, змагання. Також пандемія порушила режим роботи понад 200 членів журі Ballon d’Or.

У France Football наголосили, що ці фактори унеможливлюють справедливе вручення премії.

Так було прийнято рішення зробити перерву — першу за 64 роки існування премії.

“Вперше в своїй історії, яка почалася в 1956 році, ніхто не буде нагороджений “Золотим м’ячем” у 2020 році через відсутність достатніх справедливих умов”, — йдеться в повідомленні.

Також відомо, що розглядалася можливість вручити нагороду з гравіюванням “Трофей виграний у виняткових обставинах через кризу здоров’я COVID-19”, проте від цієї ідеї відмовилися.

Довідка. Премія “Золотий м’яч” (фр. Ballon d’Or) відома як нагорода найкращому футболістові року в Європі. Її щорічно вручають футболістові, який був визнаний найкращим за минулий календарний рік.

Нагорода була заснована головним редактором журналу France Football Габріелем Ано в 1956 році. Тоді Ано попросив своїх колег проголосувати за найкращого гравця року в Європі. Ним став Стенлі Метью з “Блекпулу”.