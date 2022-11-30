Експериментальний препарат Lecanemab демонструє "потенціал" у лікуванні хвороби Альцгеймера, згідно з результатами нових випробувань фази 3, але результати викликають певні занепокоєння щодо безпеки через його зв’язок з певними серйозними побічними ефектами.

Про це повідомляє CNN.

Lecanemab став одним із перших експериментальних ліків проти деменції, які, як видається, уповільнюють прогресування когнітивного зниження.

Довгоочікувані дані дослідження, опубліковані 29 листопада у журналі New England Journal of Medicine, з’явилися приблизно через два місяці після того, як виробники ліків Biogen і Eisai оголосили, що Lecanemab зменшує когнітивні та функціональні втрати на 27% у фазі 3 дослідження.

Дослідження фази 2 не показало істотної різниці між препаратом і плацебо у пацієнтів із хворобою Альцгеймера протягом 12 місяців, але дані дослідження фази 3 свідчать про те, що через 18 місяців Lecanemab був пов’язаний з більшим виведенням амілоїду та меншим зниженням когнітивних функцій.

Lecanemab атакує липкий пігмент, бета-амілоїд, який накопичується у мозку при хворобі Альцгеймера.

У галузі досліджень хвороби, сповненої міфами, відчаєм і розчаруванням, дехто вважає ці результати тріумфальним поворотним моментом.

Британська організація з дослідження хвороби Альцгеймера (Alzheimer’s Research UK) назвала результати “важливими”.

Професор Джон Гарді, один із провідних дослідників світу, які вирішили зосередитися на амілоїді ще 30 років тому, сказав, що ідея є “історичною”. Він висловив оптимізм: “Ми бачимо початок лікування хвороби Альцгеймера”.

“У людей з ранньою хворобою Альцгеймера Lecanemab знижував рівень амілоїду в мозку і був пов’язаний з меншим зниженням клінічних показників когнітивних функцій і функцій, ніж плацебо, через 18 місяців, але був пов’язаний з побічними ефектами”, — пишуть дослідники. “Потрібні більш тривалі випробування, щоб визначити ефективність і безпеку Леканемабу на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера”.

Lecanemab — фактично антитіло, подібне до тих, які організм виробляє для атаки на віруси та бактерії. Препарат “наказує” імунній системі очищати мозок від амілоїду. Амілоїд — це білок, який заповнює проміжки між нейронами мозку та утворює характерні бляшки, які є однією з ознак хвороби Альцгеймера.

Асоціація хвороби Альцгеймера заявила у вівторок, що вона вітає повні дані третьої фази.

“Лікування, яке приносить відчутну користь тим, хто живе з легкими когнітивними порушеннями (MCI) через хворобу Альцгеймера та ранню деменцію, є такими ж цінними, як і лікування, яке подовжує життя людей з іншими невиліковними захворюваннями”, – йдеться в документі.

Дослідження фази 3 проводилося в 235 місцях у Північній Америці, Європі та Азії з березня 2019 року по березень 2021 року. У ньому взяли участь 1795 дорослих у віці від 50 до 90 років з легкими когнітивними порушеннями внаслідок ранньої хвороби Альцгеймера або легкої деменції, пов’язаної з хворобою Альцгеймера.

Близько половини учасників довільно розподілили на прийом Lecanemab, який вводили внутрішньовенно кожні два тижні, інші отримували плацебо.

Виходячи з отриманих результатів, “Lecanemab має потенціал для клінічно значущих змін для людей, які живуть з ранніми стадіями хвороби Альцгеймера, та їхніх сімей шляхом уповільнення когнітивного та функціонального зниження”, зазначив доктор Лінн Крамер.

Близько 6,9% учасників випробування в групі Lecanemab припинили експеримент через побічні ефекти, порівняно з 2,9% учасників у групі плацебо. Загалом серйозні побічні ефекти спостерігалися у 14% групи препарату та 11,3% групи плацебо.

Найпоширенішими побічними явищами в групі препаратів були реакції на внутрішньовенні інфузії та аномалії на їх МРТ, такі як набряк мозку та мозкова кровотеча, які називаються аномаліями зображення, пов’язаними з амілоїдом, або ARIA.

Вирішальне питання полягає в тому, що станеться після 18 місяців випробування, відповіді на це все ще залишаються спекулятивними.

Доктор Елізабет Култхард, яка лікує пацієнтів у North Bristol NHS Trust, каже, що люди в середньому продовжують самостійне життя впродовж шести років після того, як починаються легкі когнітивні порушення.

Якщо уповільнити цей процес на чверть, це може означати додаткові 19 місяців незалежного життя, “але напевно ми цього поки що не можемо сказати”, додає вона. Та зазначає, що триваліші дослідження можуть показати більшу ефективність.

Загалом, хвороба Альцгеймера продовжує залишатися “складною” хворобою, сказав Барт Де Стропер, директор Інституту дослідження деменції Великої Британії, у заяві, поширеній Science Media Center.